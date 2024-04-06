Мбаппе мог играть в «Барселоне», но клуб выбрал другого нападающего

«Если бы решение было за мной, то Мбаппе перешел бы в «Барселону» в 2017 году. Тогда мы продали Неймара за 222 миллиона, и у нас были деньги на покупку Килиана. Но руководство сделало выбор в пользу Усмана Дембеле. Я же хотел видеть в команде Мбаппе, вел переговоры с его семьей. Мне тогда казалось, что мы очень близки к сделке», - приводит слова Бордаса El Chiringuito TV.