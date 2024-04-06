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Камавинга: «Не думал, что Беллингем забьёт столько голов»

06 Апреля 2024 • 05:12 Комментировать
Мальорка
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Реал Мадрид
13.04 19:30

Полузащитник мадридского «Реала» Эдуардо Камавинга высказался о результативности своего одноклубника Джуда Беллингема.

20-летний англичанин, проводящий дебютный сезон в «Реале», уже записал на свой счёт 20 забитых мячей. Для достижения этого показателя игроку хватило всего 32 матчей в составе «сливочных».

«Честно говоря, я не думал, что он забьёт так много голов. У него действительно есть инстинкты форварда», – высказался Камавинга, цитируемый испанскими СМИ.

Примечательно, что невероятные бомбардирские показатели Джуда Беллингема подкреплены впечатляющим количеством результативных передач – десять.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Эдуардо Камавинга Джуд Беллингем ещё теги

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