Камавинга: «Не думал, что Беллингем забьёт столько голов»

Полузащитник мадридского «Реала» Эдуардо Камавинга высказался о результативности своего одноклубника Джуда Беллингема.

20-летний англичанин, проводящий дебютный сезон в «Реале», уже записал на свой счёт 20 забитых мячей. Для достижения этого показателя игроку хватило всего 32 матчей в составе «сливочных».

«Честно говоря, я не думал, что он забьёт так много голов. У него действительно есть инстинкты форварда», – высказался Камавинга, цитируемый испанскими СМИ.

Примечательно, что невероятные бомбардирские показатели Джуда Беллингема подкреплены впечатляющим количеством результативных передач – десять.