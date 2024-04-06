Полузащитник «Вильярреала» Алекс Баэна вряд ли перейдёт в «Барселону» грядущим летом.

Каталонский гранд фигурировал в числе претендентов на испанца наряду с представителями Английской премьер-лиги, однако, похоже, не будет участвовать в гонке за игроком. Согласно сведениям Sport, «Барселона» отказалась от идеи подписания 22-летнего хавбека, так как не сможет позволить себе его трансфер. «Вильярреал» хочет заработать на продаже футболиста 60 млн евро – такая сумма отступных прописана в его контракте.

Алекс Баэна записал на свой счёт пять забитых мячей и 13 ассистов в 38 матчах нынешнего сезона.