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Куртуа рассказал, когда вернётся к тренировкам

06 Апреля 2024 • 03:49 Комментировать
Мальорка
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Реал Мадрид
13.04 19:30

Голкипер мадридского «Реала» Тибо Куртуа анонсировал своё возвращение к тренировкам с командой.

Бельгиец не провёл ни одного матча в текущем сезоне из-за травмы, полученной прошлым летом. Вратарь был близок к возвращению в строй, однако получил новое повреждение, из-за чего, как предполагалось, так и не сыграет до конца кампании.

Впрочем, по словам самого Куртуа, уже скоро он сможет тренироваться в общей группе: «В конце месяца я снова буду тренироваться с командой», – приводит Madrid Xtra слова 31-летнего футболиста.

Тибо Куртуа выступает за «Реал» с 2018 года. На его счету 230 поединков за «сливочных» во всех турнирах.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Тибо Куртуа

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