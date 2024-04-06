Куртуа рассказал, когда вернётся к тренировкам

Голкипер мадридского «Реала» Тибо Куртуа анонсировал своё возвращение к тренировкам с командой.

Бельгиец не провёл ни одного матча в текущем сезоне из-за травмы, полученной прошлым летом. Вратарь был близок к возвращению в строй, однако получил новое повреждение, из-за чего, как предполагалось, так и не сыграет до конца кампании.

Впрочем, по словам самого Куртуа, уже скоро он сможет тренироваться в общей группе: «В конце месяца я снова буду тренироваться с командой», – приводит Madrid Xtra слова 31-летнего футболиста.

Тибо Куртуа выступает за «Реал» с 2018 года. На его счету 230 поединков за «сливочных» во всех турнирах.