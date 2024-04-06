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Гюндоган назвал секрет успеха юных Ямаля и Кубарси в «Барселоне»

06 Апреля 2024 • 03:13 Комментировать
Кадис
...
Барселона
13.04 22:00

Полузащитник «Барселоны» Илкай Гюндоган рассказал, почему 16-летний Ламин Ямаль и 17-летний Пау Кубарси успешно проявляют себя в первой команде.

По словам немца, одна из главных составляющих впечатляющей игры выпускников академии «сине-гранатовых» – уверенность в себе.

«Мне нравится, когда молодые футболисты играют и тренируются, не задумываясь слишком много, как Ямаль и Кубарси. Они просто выходят на поле и показывают себя, не чувствуют давления, их ничего не волнует. Именно поэтому они преуспевают – им наплевать на напряжение.

Я нервничал, когда выходил на поле в 16-17 лет. Я чувствовал себя неловко, боясь допустить ошибку. Сейчас нам нужна та свежесть, которую дают молодые игроки. Мы гордимся их вкладом», – цитирует Barca Universal 33-летнего Гюндогана.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Илкай Гюндоган Ламин Ямаль Пау Кубарси ещё теги

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