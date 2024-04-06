В мадридском «Реале» крайне высоко оценивают перспективы центрального защитника «Лилля» Лени Йоро.

Руководство «королевского клуба» пребывает в восторге от таланта 18-летнего игрока. Гранд Ла Лиги делает всё возможное, чтобы подписать француза предстоящим летом, сообщает журналист Хосе Феликс Диас. Отмечается, что в «Реале» считают Йоро тем самым футболистом, который сможет закрыть позицию в центре защиты на ближайшие десять лет.

Ранее появлялись сведения о том, что сам Лени Йоро предпочитает перебраться в «Реал», несмотря на интерес к себе со стороны «ПСЖ» и грандов Английской премьер-лиги.