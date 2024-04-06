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«Реал» нашёл игрока, который закроет позицию в центре обороны на следующие 10 лет слухи

06 Апреля 2024 • 02:14 Комментировать
Мальорка
...
Реал Мадрид
13.04 19:30

В мадридском «Реале» крайне высоко оценивают перспективы центрального защитника «Лилля» Лени Йоро.

Руководство «королевского клуба» пребывает в восторге от таланта 18-летнего игрока. Гранд Ла Лиги делает всё возможное, чтобы подписать француза предстоящим летом, сообщает журналист Хосе Феликс Диас. Отмечается, что в «Реале» считают Йоро тем самым футболистом, который сможет закрыть позицию в центре защиты на ближайшие десять лет.

Ранее появлялись сведения о том, что сам Лени Йоро предпочитает перебраться в «Реал», несмотря на интерес к себе со стороны «ПСЖ» и грандов Английской премьер-лиги.

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Сегодня, 06 Апреля
02:14 · Испания. Ла Лига
«Реал» нашёл игрока, который закроет позицию в центре обороны на следующие 10 лет слухи
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