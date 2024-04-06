Модрич ещё может остаться в «Реале»

Полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич может продолжить выступления в клубе после завершения сезона.

Текущий контракт 38-летнего футболиста истекает в июне, и хавбек, как ожидается, перейдёт в другой клуб на правах свободного агента. По сообщениям журналиста Хосе Феликса Диаса, скорый уход Модрича нельзя считать решённым вопросом – ветеран ещё может продлить истекающий договор и провести в рядах «сливочных» следующий сезон.

Напомним, что в прошлом году «Реал» объявил о продлении контракта Модрича только в конце июня. В нынешней кампании хорват отыграл 34 поединка за команду Карло Анчелотти, записав себе в актив два забитых мяча и шесть результативных передач.