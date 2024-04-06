В «Барселоне» запланирована смена трансферной политики.

Каталонский клуб сильно ограничен на трансферном рынке из-за финансовых трудностей, в связи с чем нередко подписывает возрастных свободных агентов и игроков, доступных по сниженной цене. Тем не менее, как сообщает журналист Тони Хуанмарти, в «Барселоне» планируют отказаться от приглашение футболистов, чья карьера близка к завершению. Вместо этого руководство «сине-гранатовых» хотело бы сделать ставку на приобретение перспективной молодёжи и топ-игроков, находящихся на пике своих возможностей.

Напомним, прошлым летом ряды «Барселоны» пополнили опытные Илкай Гюндоган, Иньиго Мартинес и Ориоль Ромеу.