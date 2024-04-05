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Дани Алвес впервые дал комментарий после выхода из тюрьмы

05 Апреля 2024 • 22:45 Комментировать

Дани Алвес, известный в прошлом защитник «Барселоны» и сборной Бразилии впервые дал комментарий после того, как был выпущен из тюрьмы.

«Где бы я ни оказался, я выживаю. Я приспосабливаюсь ко всему, потому что для меня не место делает человека, а человек делает место. Со мной всё в порядке», - цитирует Алвеса El Periodico.

Напомним, Алвес провёл за решёткой порядка 14 месяцев. Его обвинили в изнасиловании девушки в ночном клубе и приговорили к четырём с половиной годам тюрьмы. В третьей декаде минувшего марта Алвес вышел под залог в 1 млн евро до тех пор, пока его приговор не вступит в окончательную силу.

Дани Алвес оторвался после выхода из тюрьмы

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Барселона Дани Алвес
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