27-летний полузащитник мадридского «Реала» Дани Себальос принял решение покинуть свой клуб по окончании сезона, слухом делится Cadena Ser.

По информации источника, испанец очень недоволен тем количеством игрового времени, которое он получает. В этом сезоне он сыграл в 21 матче за «Реал», в них он оформил всего один гол и один ассист.

Что самое интересное, контракт Дани со «сливочными» рассчитан ещё почти на три с половиной года – до лета 2027 года.

Как добавляет источник, в игроке очень заинтересован принципиальный соперник «Реала» - мадридский «Атлетико». Но пока это всё исключительно на уровне слухов.

Ранее СМИ связывали Себальоса с клубом АПЛ.