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Канчельскис: «Захарян точно не ошибся, уехав из РПЛ»

05 Апреля 2024 • 19:27 Комментировать
Реал Сосьедад
...
Альмерия
14.04 22:00

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался о переходе российского хавбека Арсена Захаряна в «Реал Сосьедад».

Как считает эксперт, у Захаряна все будет хорошо, со временем он привыкнет к испанскому футболу.

«Захарян точно не ошибся, уехав из РПЛ. Он может пойти по стопам Головина – Александр тоже не особо ярко дебютировал в «Монако», но теперь он там важнейший игрок», — приводит слова Канчельскиса «РБ Спорт».

В составе «Реал Сосьедада» 20-летний Захарян принял участие в 32 матчах во всех турнирах, забил один мяч и записал на свой счет два результативных паса.

Контракт полузащитника с испанским коллективом рассчитан до 2029 года.

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Монако Реал Сосьедад Андрей Канчельскис Александр Головин Арсен Захарян ещё теги

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