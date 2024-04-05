Канчельскис: «Захарян точно не ошибся, уехав из РПЛ»

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался о переходе российского хавбека Арсена Захаряна в «Реал Сосьедад».

Как считает эксперт, у Захаряна все будет хорошо, со временем он привыкнет к испанскому футболу.

«Захарян точно не ошибся, уехав из РПЛ. Он может пойти по стопам Головина – Александр тоже не особо ярко дебютировал в «Монако», но теперь он там важнейший игрок», — приводит слова Канчельскиса «РБ Спорт».

В составе «Реал Сосьедада» 20-летний Захарян принял участие в 32 матчах во всех турнирах, забил один мяч и записал на свой счет два результативных паса.

Контракт полузащитника с испанским коллективом рассчитан до 2029 года.