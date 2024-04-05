Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Президент «Атлетико» высказался о будущем Фелиша

05 Апреля 2024 • 17:41 Комментировать (2)

Президент «Атлетико» Энрике Сересо высказался о нападающем Жоау Фелише. В настоящий момент 24-летний португалец выступает за «Барселону» на правах аренды.

«Жоау играет за «Барселону», и они его любят. Все счастливы. Им повезло, потому что они получают великолепного игрока. Он очень хорошо вписался в «Барсу», и мы желаем ему всего наилучшего. Я не знаю, сколько денег мы за него получим», - слова Сересо приводит испанский Sport.

В сезоне 2023/2024 Жоау Фелиш провёл 35 официальных матчей. В них португалец записал на свой счёт девять голов и шесть голевых передач на партнёров.

Оценить новость
- 1
Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Барселона Энрике Сересо Жоау Фелиш ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии (2) Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Ando Loko
05 Апреля 2024 в 18:03
Конечно, ему выгодно так говорить.
А по факту, Фелиш слишком привязан к настроению. Может как провалить игру, так и спасти.
В этом плане менее талантливый Рафинья справа смотрится нужнее т.к. умеет пахать и бороться.
Bartimeus
05 Апреля 2024 в 17:52
Не надо его выкупать, еще бы на сезон с арендой. а там видно будет
«Манчестер Юнайтед» готовит рекордный трансфер Роналду написал три слова после победы 8:0 Мостовой назвал фаворита в матче «Реал» — «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов Гвардиола ответил Кину, который назвал Холанна «игроком уровня Второй лиги» «Арсенал» запланировал громкий трансфер звезды «Реала» Хаби Алонсо отреагировал на поражение «Баварии» против «Боруссии» Дортмунд «Бавария» решила, кто заменит Тухеля «Барселона» хочет перехватить трансферную цель «Реала» В «Манчестер Юнайтед» приняли важное решение по тен Хагу Роналду повторил достижение 13-летней давности
«Спартак» - «Зенит»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2 Футбольные шахматы Артеты и Гвардиолы: нули «Арсенала» с «Манчестер Сити» оставили «Ливерпуль» во главе таблицы Зидана мотивирует работа лишь в одной команде – это не «Реал» Карпин врезал по чемпионским амбициям «Динамо»: «Ростов» забил четыре и разгромил «бело-голубых» в Москве В отсутствие Винисиуса зарешал Родриго: дубль бразильца принёс «Реалу» победу над «Атлетиком» Холанн решил, когда уйдёт из «Манчестер Сити» Звёздный полузащитник может покинуть «Барселону» - известно имя «Динамо» - «Ростов»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:4 «Барселона» скромно, но по делу одолела «Лас-Пальмас», проведя больше часа в большинстве Дебютный дубль Педро перекрыл первый гол Угальде: «Зенит» обыграл «Спартак» в Кубке России
Спортивные новости
Станислав Поздняков – о российских теннисистах на ОИ в нейтральном статусе: «Команда иноагентов» Андрей Шестаков: «Можно найти что-то общее между профессией комментатора и музыканта» Андрей Шестаков рассказал, чего не хватило СКА в серии с «Автомобилистом» Андрей Шестаков: «Я расстроился из-за вылета СКА из плей-офф КХЛ» Касаткина обыграла Калинину и вышла в четвертьфинал турнира в Чарльстоне Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 05 Апреля
17:41 · Испания. Ла Лига
Президент «Атлетико» высказался о будущем Фелиша 2
17:36 · Англия. Премьер-лига
Канселу выбрал единственный клуб, за который хочет играть 2
16:22 · Англия. Премьер-лига
Два клуба АПЛ пытались подписать звезду «Реала» слухи
15:10 · Испания. Ла Лига
Фернандо Торрес решился на новый шаг в карьере
14:54 · Англия. Премьер-лига
«Арсеналу» интересен игрок «Барселоны»
13:03 · Италия. Серия А
«Барселона» хочет подписать новую звезду - известно имя
12:03 · Германия. Бундеслига
Ямаль назвал трёх лучших молодых игроков Европы
11:28 · Испания. Ла Лига
Ямаль: «Буду счастлив, если Хави останется»
11:04 · Англия. Премьер-лига
Клуб АПЛ может купить Мамардашвили за 35 миллионов евро
10:51 · Испания. Ла Лига
Лапорта попросил Хави остаться, тренер взял время на раздумья
10:49 · Германия. Бундеслига
Сарагоса может перейти из «Баварии» в испанский клуб
10:45 · Англия. Премьер-лига
Романо: «Артета считает Субименди одним из самых талантливых полузащитников на планете»
10:31 · Испания. Ла Лига
Ямаль отреагировал на то, что «Барселона» отказалась продавать его за 200 миллионов евро
10:15 · Германия. Бундеслига
Игроки «Реала» уверены, что Хаби Алонсо хочет вернуться на «Сантьяго Бернабеу»
10:06 · Испания. Ла Лига
Ямаль высказался о Месси
Все новости
Рекомендуем