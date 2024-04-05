Президент «Атлетико» высказался о будущем Фелиша

Президент «Атлетико» Энрике Сересо высказался о нападающем Жоау Фелише. В настоящий момент 24-летний португалец выступает за «Барселону» на правах аренды.

«Жоау играет за «Барселону», и они его любят. Все счастливы. Им повезло, потому что они получают великолепного игрока. Он очень хорошо вписался в «Барсу», и мы желаем ему всего наилучшего. Я не знаю, сколько денег мы за него получим», - слова Сересо приводит испанский Sport.

В сезоне 2023/2024 Жоау Фелиш провёл 35 официальных матчей. В них португалец записал на свой счёт девять голов и шесть голевых передач на партнёров.