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Фернандо Торрес решился на новый шаг в карьере

05 Апреля 2024 • 15:10 Комментировать

По завершению сезона 2023/2024 Фернандо Торрес покинет должность тренера молодёжной команды «Атлетико» (возрастная категория до 19 лет). 40-летний испанец считает, что этот цикл завершён – он хочет новых испытаний. Об этом на своих страницах рассказывает Relevo.

Отметим, что игровую карьеру Фернандо Торрес завершил в 2019 году. Испанец поиграл за целый ряд статусных европейских клубов – за «Атлетико», «Ливерпуль», «Челси» и «Милан». Теперь Торрес делает шаги на тренерском поприще.

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Фернандо Торрес
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