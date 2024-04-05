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Чемпионат Испании. Ла Лига

Лапорта попросил Хави остаться, тренер взял время на раздумья

05 Апреля 2024 • 10:51 Комментировать
Кадис
...
Барселона
13.04 22:00

Президент каталонской «Барселоны» Жоан Лапорта делает всё возможное для того, чтобы убедить Хави Эрнандеса остаться на посту главного тренера команды. По информации от журналиста Фабрицио Романо, испанский специалист взял время на раздумья.

Источник сообщает, что у Хави и Лапорты до сих пор прекрасные отношения. Это может повлиять на то, что Эрнандес передумает уходить и останется как минимум ещё на один сезон.

В данный момент Хави хочет сконцентрироваться на предстоящих матчах в чемпионате Испании и в Лиге чемпионов. В четвертьфинале самого еврокубка «Барселоне» скоро предстоит встретиться с «ПСЖ».

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Жоан Лапорта

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