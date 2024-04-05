Ямаль отреагировал на то, что «Барселона» отказалась продавать его за 200 миллионов евро

Вингер каталонской «Барселоны» Ламин Ямаль отреагировал на то, что руководство отказалось продавать его не названному клубу за 200 миллионов евро.

«Лапорта не стал продавать меня за 200 миллионов евро? Я очень этому рад. Президент ценит мою работу. Я буду очень счастлив, если смогу стать легендой клуба», – цитирует Ямаля журналист Фабрицио Романо в социальных сетях.

Напомним, Ямаля ранее связывали с такими командами, как французский «ПСЖ» и английский «Манчестер Сити». В этом розыгрыше чемпионата Испании 16-летний вундеркинд забил четыре гола и отдал три результативные передачи.