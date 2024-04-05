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Ямаль высказался о Месси

05 Апреля 2024 • 10:06 Комментировать

Нападающий каталонской «Барселоны» Ламин Ямаль высказался о бывшем форварде «сине-гранатовых» Лионеле Месси.

«В плане передач непросто быть на уровне Месси. Я помню его ассисты, когда он выступал за «Барселону». Я старался подражать Лео», - передает слова 16-летнего футболиста Mundo Deportivo.

В нынешнем сезоне Ямаль принял участие в 39 поединках, отметившись шестью забитыми мячами и семью результативными передачами. Трудовое соглашение Ламина с «сине-гранатовыми» рассчитано до середины 2026 года. Эксперты Transfermarkt оценивают стоимость игрока в 75 миллионов евро.

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