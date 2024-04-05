«Барселона» не потеряла интерес к полузащитнику «Жироны»

Каталонская «Барселона» всё ещё не потеряла интерес к полузащитнику «Жироны». По информации от Mundo Deportivo, Алеш Гарсия всё ещё находится на радаре у «сине-гранатовых».

Сам испанец ранее выразил желание перебраться в «Барселону» в летнее трансферное окно. Бывший игрок «Манчестер Сити» мечтает о том, чтобы подписать контракт с «сине-гранатовыми».

26-летний Гарсия отметился тремя голами и шестью результативными передачами в нынешнем розыгрыше чемпионата Испании. «Трансфермаркт» оценивает рыночную стоимость полузащитника в 25 миллионов евро. Контракт Алеиша с «Жироной» истекает летом 2026 года.