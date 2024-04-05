Стало известно, когда Мбаппе подписал контракт с «Реалом»

Контракт между нападающим Килианом Мбаппе и мадридским «Реалом» уже подписан. Как сообщает газета Marca, стороны оформили все бумаги в первую неделю февраля 2024 года. Срок действия соглашения рассчитан на пять лет.

До конца текущего сезона 25-летний француз будет выступать за «ПСЖ». Затем нападающий пополнит ряды «королевского» клуба в статусе свободного агента.

В нынешнем сезоне Мбаппе принял участие в 39 поединках, в которых отметился 39 забитыми мячами и восемью результативными передачами. Вместе с парижским грандом нападающий выиграл 13 трофеев.

«ПСЖ» установил рекорд благодаря Мбаппе