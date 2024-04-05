​Звезда женского «Реала»: «За «Барселону» не буду играть, даже если в мире не будет другой команды»

Если вы считаете, что особой яростью отличается лишь мужской «эль класико» в Испании, то это не так - представительницы прекрасного пола испытывают точно те же чувства по отношению к оппонентам. Так, звезда женского «Реала», 23-летняя Атенея, заявила, что за «Барселону» никогда в своей жизни не станет играть - даже, что называется, под дулом пистолета:

- Я играю за лучший клуб в мире. Для меня быть в «Реале» - это исполнение мечты всей жизни. Никогда не буду играть за «Барселону», даже если она останется единственным клубом в мире. Я считаю, что это очень хорошо, что у нас есть такое соперничество. Главное - уважать друг друга, - цитирует слова Атенеи EFE.