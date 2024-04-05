Ямаль: «Хочу стать легендой «Барселоны»

16-летний футболист «Барселоны» Ламин Ямаль ответил на вопрос о своём будущем.

По некоторым данным, другие клубы уже предлагали за юного вингера порядка 200 млн евро, но «Барселона» отказалась расставаться с восходящей звездой. Сам игрок признался, что хотел бы ещё долго выступать за «сине-гранатовых».

«Я сосредоточен на игре. Я чётко представляю, чем хочу заниматься в будущем. Мне хотелось бы провести в «Барселоне» большую частью карьеры. Хочу стать легендой клуба», – передаёт Barca Universal комментарии Ямаля, записавшего на свой счёт шесть забитых мячей и семь ассистов в 40 матчах текущего сезона.