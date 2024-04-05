Президент Ла Лиги Тебас: «Мбаппе будет игроком «Реала» с вероятностью 99,99%»

Глава испанской Ла Лиги Хавьер Тебас не скрывает, что переход Килиана Мбаппе из «ПСЖ» в мадридский «Реал» почти неизбежен.

По данным различных источников, француз должен в скором времени договориться с «королевским клубом». Игрок покинет «ПСЖ» в качестве свободного агента, поскольку его контракт истекает в июне.

«Переход Мбаппе в «Реал»? Если верить тому, что я слышал, могу сказать, что он будет игроком «Реала» с вероятностью 99,99%», – передают испанские СМИ слова Тебаса.

На счету Килиана Мбаппе 251 забитый мяч в 299 матчах в цветах парижского гранда во всех турнирах. В текущем сезоне 25-летний форвард отличился 39 раз, проведя 39 игр.