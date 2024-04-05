Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Президент Ла Лиги Тебас: «Мбаппе будет игроком «Реала» с вероятностью 99,99%»

05 Апреля 2024 • 01:31 Комментировать
ПСЖ
...
Клермон
06.04 22:00

Глава испанской Ла Лиги Хавьер Тебас не скрывает, что переход Килиана Мбаппе из «ПСЖ» в мадридский «Реал» почти неизбежен.

По данным различных источников, француз должен в скором времени договориться с «королевским клубом». Игрок покинет «ПСЖ» в качестве свободного агента, поскольку его контракт истекает в июне.

«Переход Мбаппе в «Реал»? Если верить тому, что я слышал, могу сказать, что он будет игроком «Реала» с вероятностью 99,99%», – передают испанские СМИ слова Тебаса.

На счету Килиана Мбаппе 251 забитый мяч в 299 матчах в цветах парижского гранда во всех турнирах. В текущем сезоне 25-летний форвард отличился 39 раз, проведя 39 игр.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид ПСЖ Хавьер Тебас Килиан Мбаппе трансферы футбола - лето 2024 ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 05 Апреля
01:31
Президент Ла Лиги Тебас: «Мбаппе будет игроком «Реала» с вероятностью 99,99%»
04 Апреля
23:12
В «РБ Лейпциге» уже смирились со скорым возвращением Хави Симонса в «ПСЖ»
16:20
Тренер «Ренна» считает, что Дембеле может выиграть «Золотой мяч»
12:42
Журналист Гонсалес: «Было бы приятно увидеть возвращение Энрике в «Барселону»
11:59
«Ньюкасл» опасается, что может быть вынужден продать Гимараэса
03 Апреля
10:52
«ПСЖ» положил глаз на двух игроков «Барселоны»
02 Апреля
21:59
«ПСЖ» претендует на двух защитников «Барселоны»
15:20
Энрике: «Мне бы хотелось, чтобы Мбаппе ушёл из «ПСЖ» в красивом стиле»
14:06
Энрике рассчитывает на Симонса в следующем сезоне
13:54
Николсон интересен клубам из Турции и Бельгии
12:56
Кркич: «ПСЖ» играет в очень слабом чемпионате, поэтому и страдает в Лиге чемпионов»
12:40
Мбаппе хочет покинуть «ПСЖ» на позитивной ноте
11:41
«Рома» нацелилась на форварда «ПСЖ»
03:53
«ПСЖ» нацелился на звезду «Челси»
02:42
Защитник «Арсенала» Магальянс назвал двух лучших игроков мира на данный момент
01:21
«ПСЖ» и «Челси» готовы перехватить трансферную цель «Барселоны» Мессиньо
24 Марта
09:53
Стало известно, когда «Реал» объявит о переходе Мбаппе
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
ПСЖ КЛЕРМОН
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
«Ливерпуль» выиграет Премьер-лигу, календарь говорит об этом Зидана мотивирует работа лишь в одной команде – это не «Реал» Педри назвал команды, которые встретятся в финале Лиги чемпионов «Манчестер Юнайтед» готовит рекордный трансфер Гвардиола ответил Кину, который назвал Холанна «игроком уровня Второй лиги» Роналду написал три слова после победы 8:0 Полузащитник «Манчестер Юнайтед» - самый подорожавший футболист в мире Аршавин назвал единственного тренера, который сейчас может возглавить «Спартак» Хаби Алонсо отреагировал на поражение «Баварии» против «Боруссии» Дортмунд Мостовой назвал фаворита в матче «Реал» — «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов
«Спартак» - «Зенит»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2 Зидана мотивирует работа лишь в одной команде – это не «Реал» Футбольные шахматы Артеты и Гвардиолы: нули «Арсенала» с «Манчестер Сити» оставили «Ливерпуль» во главе таблицы Карпин врезал по чемпионским амбициям «Динамо»: «Ростов» забил четыре и разгромил «бело-голубых» в Москве В отсутствие Винисиуса зарешал Родриго: дубль бразильца принёс «Реалу» победу над «Атлетиком» Звёздный полузащитник может покинуть «Барселону» - известно имя «Динамо» - «Ростов»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:4 «Барселона» скромно, но по делу одолела «Лас-Пальмас», проведя больше часа в большинстве Холанн решил, когда уйдёт из «Манчестер Сити» Месси или Роналду: Кто в итоге стал лучшим бомбардиром «эль класико»
Спортивные новости
Касаткина обыграла Калинину и вышла в четвертьфинал турнира в Чарльстоне «Локомотив» в овертайме переиграл «Трактор» и увеличил преимущество в серии Шестаков назвал фаворита Кубка Гагарина Кузнецов назвал команды, которые выйдут в финал Кубка Гагарина «У «Металлурга» есть небольшое преимущество»: Экс-главный тренер сборной России – о победе в Кубке Гагарина Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
Гранада Гранада
Валенсия Валенсия
0
1
3.25 3.20 2.40
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 05 Апреля
01:31 · Испания. Ла Лига
Президент Ла Лиги Тебас: «Мбаппе будет игроком «Реала» с вероятностью 99,99%»
04 Апреля
22:57 · Испания. Ла Лига
«Валенсия» переиграла «Гранаду», забив в концовке
22:29 · Испания. Ла Лига
Фелиш: «Меня удивляют молодые игроки из академии «Барселоны»
21:58 · Испания. Ла Лига
Ямаль: «Нет смысла ехать на Олимпиаду после Евро-2024»
21:31 · Испания. Ла Лига
Винисиус стал лучшим игроком месяца в «Реале»
20:48 · Испания. Ла Лига
Дядя Рубиалеса: Луис – лжец, он охваченный жаждой денег, роскоши
20:24 · Испания. Ла Лига
«Барселоне» интересен одноклубник Захаряна
19:18 · Испания. Ла Лига
«Реал» хочет продлить контракт с Винисиусом 1
19:12 · Испания. Ла Лига
Фелиш: «Не нужно сравнивать Месси и Роналду» 1
19:06 · Англия. Премьер-лига
«Челси» хочет подписать опорного полузащитника «Реала» 1 слухи
18:25 · Германия. Бундеслига
«Байер» нацелился на игрока «Реала»
16:36 · Испания. Ла Лига
Рубиалес – об обвинениях в коррупции: «Все мои счета заблокированы. Я даже колу не могу купить»
15:33 · Испания. Ла Лига
Фелиш поделился ожиданиями от матча с «ПСЖ»
15:22 · Испания. Ла Лига
Фелиш: «Я бы хотел, чтобы Хави пересмотрел своё решение об уходе»
15:18 · Испания. Ла Лига
Фелиш: «Я был бы счастлив остаться в «Барселоне», но ситуация от меня не зависит» 1
Все новости
Рекомендуем