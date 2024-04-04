«Валенсия» переиграла «Гранаду», забив в концовке

В отложенном матче 26-го тура чемпионата Испании «Гранада» играла против «Валенсии» и, несмотря на небольшой перевес, ничего не добилась.

На 18-й минуте Херард Гумбау мог открыть счет, но перекладина прервала полет мяча. Факундо Пельистри был точен из пределов штрафной, но вратарь перевел мяч за лицевую линию. После перерыва Хесус Васкес должен был забивать, но толком не попал по мячу. Угловой у гостей, обороняющая сторона недалеко выбила мяч, и Андре Алмейда в касание открыл счет - 0:1.

«Валенсия» удержала победный счет и с 44 очками вышла на седьмое место. Противник предпоследний в 14 очках от спасительной позиции.