«Валенсия» переиграла «Гранаду», забив в концовке

В отложенном матче 26-го тура чемпионата Испании «Гранада» играла против «Валенсии» и, несмотря на небольшой перевес, ничего не добилась.
На 18-й минуте Херард Гумбау мог открыть счет, но перекладина прервала полет мяча. Факундо Пельистри был точен из пределов штрафной, но вратарь перевел мяч за лицевую линию. После перерыва Хесус Васкес должен был забивать, но толком не попал по мячу. Угловой у гостей, обороняющая сторона недалеко выбила мяч, и Андре Алмейда в касание открыл счет - 0:1.
«Валенсия» удержала победный счет и с 44 очками вышла на седьмое место. Противник предпоследний в 14 очках от спасительной позиции.
Протокол игры
|77'Алмейда Андре IV (0:1)
Баталья Аугусто•Мендес Бруно II65' (Санчес Рикард (65') •Рубио Мигель•Микель Игнаси•Корбяну Теодор57' (Юзвяк Камиль (57') • 63'Нева Карлос•Пельистри Факундо•Гумбау Херард•Руис Серхио79' (Аресо Матиас (79') •Бое Лукас• 59'Узуни Мюрто79' (Вильяр Гонсало (79') 79'
Мамардашвили Георгий•Корреа Тьерри•Москера Кристиан•Озкаджар Дженк•Фулкье Димитри57' (Васкес Хесус (57') •Пепелу•Герра Хавьер•Перес Фран69' (Гонсалес Петер (69') • 70'Каньос Серхи57' (Алмейда Андре IV (57') •Ногуэроль Диего Лопес•Дуро Уго86' (Мари Альберто (86')
04 апреля. Стадион "Нуэво Лос Карменес".
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