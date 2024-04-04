Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

«Валенсия» переиграла «Гранаду», забив в концовке

04 Апреля 2024 • 22:57 Комментировать
Гранада
0:1
Валенсия
окончен

В отложенном матче 26-го тура чемпионата Испании «Гранада» играла против «Валенсии» и, несмотря на небольшой перевес, ничего не добилась.

На 18-й минуте Херард Гумбау мог открыть счет, но перекладина прервала полет мяча. Факундо Пельистри был точен из пределов штрафной, но вратарь перевел мяч за лицевую линию. После перерыва Хесус Васкес должен был забивать, но толком не попал по мячу. Угловой у гостей, обороняющая сторона недалеко выбила мяч, и Андре Алмейда в касание открыл счет - 0:1.

«Валенсия» удержала победный счет и с 44 очками вышла на седьмое место. Противник предпоследний в 14 очках от спасительной позиции.

Протокол игры  
Гранада0:1Валенсия
  77'Алмейда Андре IV (0:1)
Баталья АугустоМендес Бруно II 65' (Санчес Рикард ( 65') Рубио МигельМикель ИгнасиКорбяну Теодор 57' (Юзвяк Камиль ( 57'  63') Нева КарлосПельистри ФакундоГумбау ХерардРуис Серхио 79' (Аресо Матиас ( 79') Бое Лукас  59'Узуни Мюрто 79' (Вильяр Гонсало ( 79'  79')
Запасные: Мелендо ОскарКальехон ХосеОнгла МартинМарк МартинесТорренте РаульМауасса ФетПёнтковски КамильПуэртас Антонио
Мамардашвили ГеоргийКорреа ТьерриМоскера КристианОзкаджар ДженкФулкье Димитри 57' (Васкес Хесус ( 57') ПепелуГерра ХавьерПерес Фран 69' (Гонсалес Петер ( 69'  70') Каньос Серхи 57' (Алмейда Андре IV ( 57') Ногуэроль Диего ЛопесДуро Уго 86' (Мари Альберто ( 86')
Запасные: Риверо КристианАмалла СелимГасиоровски ЯрекХауме ДоменекГосальбес ПаблоГильямон Уго
04 апреля. Стадион "Нуэво Лос Карменес".

 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Валенсия Гранада

Новости по матчу

Сегодня, 04 Апреля
02:31
Интересный прогноз и ставка на матч Гранада – Валенсия чемпионата Испании – 4 апреля 2024
03 Апреля
21:41
Прогноз на точный счёт матча Гранада — Валенсия Ла Лиги — 4 апреля 2024
02 Апреля
22:31
«Гранада» - «Валенсия»: прогноз и ставки БК Pinnacle
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
«Ливерпуль» выиграет Премьер-лигу, календарь говорит об этом Зидана мотивирует работа лишь в одной команде – это не «Реал» Педри назвал команды, которые встретятся в финале Лиги чемпионов «Манчестер Юнайтед» готовит рекордный трансфер Гвардиола ответил Кину, который назвал Холанна «игроком уровня Второй лиги» Роналду написал три слова после победы 8:0 Полузащитник «Манчестер Юнайтед» - самый подорожавший футболист в мире Аршавин назвал единственного тренера, который сейчас может возглавить «Спартак» Хаби Алонсо отреагировал на поражение «Баварии» против «Боруссии» Дортмунд Гвардиола назвал трёх игроков, которые точно пропустят ближайший матч «Манчестер Сити»
«Спартак» - «Зенит»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2 Футбольные шахматы Артеты и Гвардиолы: нули «Арсенала» с «Манчестер Сити» оставили «Ливерпуль» во главе таблицы Зидана мотивирует работа лишь в одной команде – это не «Реал» Карпин врезал по чемпионским амбициям «Динамо»: «Ростов» забил четыре и разгромил «бело-голубых» в Москве В отсутствие Винисиуса зарешал Родриго: дубль бразильца принёс «Реалу» победу над «Атлетиком» «Барселона» скромно, но по делу одолела «Лас-Пальмас», проведя больше часа в большинстве Холанн решил, когда уйдёт из «Манчестер Сити» «Динамо» - «Ростов»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:4 Дебютный дубль Педро перекрыл первый гол Угальде: «Зенит» обыграл «Спартак» в Кубке России Месси или Роналду: Кто в итоге стал лучшим бомбардиром «эль класико»
Спортивные новости
«Локомотив» в овертайме переиграл «Трактор» и увеличил преимущество в серии Шестаков назвал фаворита Кубка Гагарина Кузнецов назвал команды, которые выйдут в финал Кубка Гагарина «У «Металлурга» есть небольшое преимущество»: Экс-главный тренер сборной России – о победе в Кубке Гагарина Канарейкин считает, что у «Металлурга» есть преимущество в серии с «Автомобилистом» Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
Гранада Гранада
Валенсия Валенсия
0
1
3.55 3.00 2.16
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 04 Апреля
22:57 · Испания. Ла Лига
«Валенсия» переиграла «Гранаду», забив в концовке
22:29 · Испания. Ла Лига
Фелиш: «Меня удивляют молодые игроки из академии «Барселоны»
21:58 · Испания. Ла Лига
Ямаль: «Нет смысла ехать на Олимпиаду после Евро-2024»
21:31 · Испания. Ла Лига
Винисиус стал лучшим игроком месяца в «Реале»
20:48 · Испания. Ла Лига
Дядя Рубиалеса: Луис – лжец, он охваченный жаждой денег, роскоши
20:24 · Испания. Ла Лига
«Барселоне» интересен одноклубник Захаряна
19:18 · Испания. Ла Лига
«Реал» хочет продлить контракт с Винисиусом 1
19:12 · Испания. Ла Лига
Фелиш: «Не нужно сравнивать Месси и Роналду» 1
19:06 · Англия. Премьер-лига
«Челси» хочет подписать опорного полузащитника «Реала» 1 слухи
18:25 · Германия. Бундеслига
«Байер» нацелился на игрока «Реала»
16:36 · Испания. Ла Лига
Рубиалес – об обвинениях в коррупции: «Все мои счета заблокированы. Я даже колу не могу купить»
15:33 · Испания. Ла Лига
Фелиш поделился ожиданиями от матча с «ПСЖ»
15:22 · Испания. Ла Лига
Фелиш: «Я бы хотел, чтобы Хави пересмотрел своё решение об уходе»
15:18 · Испания. Ла Лига
Фелиш: «Я был бы счастлив остаться в «Барселоне», но ситуация от меня не зависит» 1
15:14 · Испания. Ла Лига
Фелиш назвал свою лучшую позицию на поле
Все новости
Рекомендуем