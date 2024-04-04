Фелиш: «Меня удивляют молодые игроки из академии «Барселоны»

Нападающий «Барселоны» Жоау Фелиш впечатлён игрой юных воспитанников местной академии.

В текущем сезоне Хави Эрнандес регулярно задействует в основном составе игроков из Ла Масии. 16-летний Ламин Ямаль и 17-летний Пау Кубарси уже смогли завоевать место в стартовом составе, несмотря на столь юный возраст.

«Ла Масия выпускает самых лучших воспитанников. Я очень удивлён Ямалем, Кубарси и другими талантами, вышедшими оттуда. Пять лет назад 16-летние не думали так, как они сейчас», – передают испанские СМИ слова Фелиша, выступающего за «Барселону» на правах аренды из мадридского «Атлетико».