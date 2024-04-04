Ямаль: «Нет смысла ехать на Олимпиаду после Евро-2024»

Вингер «Барселоны» Ламин Ямаль заявил, что не собирается участвовать на Олимпиаде, если перед этим сыграет на чемпионате Европы.

Евро-2024 пройдёт в Германии с июня по июль, в то время как футбольный турнир на Олимпийских играх будет сыгран с июля по август. 16-летний Ямаль имеет возможность представить сборную Испании на обоих соревнованиях, однако не имеет таких планов.

«Было бы нелогично участвовать на Олимпиаде после игры на Евро-2024. Моё игровое время стараются контролировать с самого начала карьеры, и принимать участие сразу в двух турнирах не имеет смысла», – цитирует Barca Universal Ямаля.