Винисиус стал лучшим игроком месяца в «Реале»

Форвард «Реала» Винисиус Жуниор признан лучшим игроком команды в марте.

Как информирует пресс-служба мадридского клуба, в прошедшем месяце бразильский футболист отличился шестью забитыми мячами в четырёх встречах.

Накануне сообщалось, что «сливочные» могут пролонгировать трудовой договор с Винисиусом, чтобы его зарплата была сравнялась с Килианом Мбаппе, который, вероятнее всего, пополнит испанскую команду предстоящим летом.

Добавим, что «Реал» после 30 туров в чемпионате Испании располагается на первой позиции турнирной таблицы. Коллектив Карло Анчелотти заработал 75 баллов.

В следующем туре подопечные итальянского специалиста отправятся в гости к «Мальорке». Встреча состоится 13 апреля.