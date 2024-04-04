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Чемпионат Испании. Ла Лига

Винисиус стал лучшим игроком месяца в «Реале»

04 Апреля 2024 • 21:31 Комментировать
Мальорка
...
Реал Мадрид
13.04 19:30

Форвард «Реала» Винисиус Жуниор признан лучшим игроком команды в марте.

Как информирует пресс-служба мадридского клуба, в прошедшем месяце бразильский футболист отличился шестью забитыми мячами в четырёх встречах.

Накануне сообщалось, что «сливочные» могут пролонгировать трудовой договор с Винисиусом, чтобы его зарплата была сравнялась с Килианом Мбаппе, который, вероятнее всего, пополнит испанскую команду предстоящим летом.

Добавим, что «Реал» после 30 туров в чемпионате Испании располагается на первой позиции турнирной таблицы. Коллектив Карло Анчелотти заработал 75 баллов.

В следующем туре подопечные итальянского специалиста отправятся в гости к «Мальорке». Встреча состоится 13 апреля.


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Евро-Футбол.Ру,
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