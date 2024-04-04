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Дядя Рубиалеса: Луис – лжец, он охваченный жаждой денег, роскоши

04 Апреля 2024 • 20:48 Комментировать

Хуан Рубиалес, дядя экс-главы испанской федерации футбола Луиса Рубиалеса, высказался о своём племяннике.

- Он является заядлым лжецом. Этот человек охвачен жаждой денег, роскоши, он одержим властью и эротикой, чувствует себя «номером один». Он всегда хочет изысканную еду, разные поездки, сексом. Ему требуется помощь, - приводит слова Хуана Daily Mail.

Отметим, Хуан Рубиалес ранее работал вместе с Луисом в испанской федерации футбола, однако после нескольких конфликтов был уволен.

Ранее появилась информация, что Луиса Рубиалеса задержали в аэропорту, он подозревается в коррупции и отмывании денег. Позже его допросили и отпустили. Также сообщалось, что Рубиалеса могут посадить в тюрьму после поцелуя с футболисткой.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Луис Рубиалес
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