Дядя Рубиалеса: Луис – лжец, он охваченный жаждой денег, роскоши

Хуан Рубиалес, дядя экс-главы испанской федерации футбола Луиса Рубиалеса, высказался о своём племяннике.

- Он является заядлым лжецом. Этот человек охвачен жаждой денег, роскоши, он одержим властью и эротикой, чувствует себя «номером один». Он всегда хочет изысканную еду, разные поездки, сексом. Ему требуется помощь, - приводит слова Хуана Daily Mail.

Отметим, Хуан Рубиалес ранее работал вместе с Луисом в испанской федерации футбола, однако после нескольких конфликтов был уволен.

Ранее появилась информация, что Луиса Рубиалеса задержали в аэропорту, он подозревается в коррупции и отмывании денег. Позже его допросили и отпустили. Также сообщалось, что Рубиалеса могут посадить в тюрьму после поцелуя с футболисткой.