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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Реал» хочет продлить контракт с Винисиусом

04 Апреля 2024 • 19:18 Комментировать
Мальорка
...
Реал Мадрид
13.04 19:30

В руководстве испанского «Реала» задумались о продлении контракта с форвардом Винисиусом Жуниором. Об этом информирует Sport.es.

Мадридский клуб хочет пролонгировать соглашение игрока до 2029 года с повышением его заработной платы.

По данным источника, руководство «сливочных» крайне сильно ценит бразильцу и намерено сделать ему заработную плату, сопоставимую с окладом, который будет получать нападающий Килиан Мбаппе, чей приход в мадридский клуб должен состояться грядущим летом.

Стоит отметить, что в текущем сезоне Винисиус принял участие в 28 встречах во всех турнирах, отличившись 18-ю забитыми мячами и восемью результативными передачами.


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Евро-Футбол.Ру,
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