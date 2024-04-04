«Реал» хочет продлить контракт с Винисиусом

В руководстве испанского «Реала» задумались о продлении контракта с форвардом Винисиусом Жуниором. Об этом информирует Sport.es.

Мадридский клуб хочет пролонгировать соглашение игрока до 2029 года с повышением его заработной платы.

По данным источника, руководство «сливочных» крайне сильно ценит бразильцу и намерено сделать ему заработную плату, сопоставимую с окладом, который будет получать нападающий Килиан Мбаппе, чей приход в мадридский клуб должен состояться грядущим летом.

Стоит отметить, что в текущем сезоне Винисиус принял участие в 28 встречах во всех турнирах, отличившись 18-ю забитыми мячами и восемью результативными передачами.