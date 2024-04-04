Фелиш: «Не нужно сравнивать Месси и Роналду»

Футболист каталонской «Барселоны» Жоау Фелиш ответил на вопрос о сравнении аргентинского нападающего Лионеля Месси с португальским форвардом Криштиану Роналду.

«Не следует сравнивать Месси и Криштиану, сейчас вы должны наслаждаться ими. Выбрать кого-то из них очень сложно, они оба сделали очень много хороших вещей, которые уже стали историей», — приводит слова Фелиша Jijantes.

Напомним, прошлым летом 36-летний Месси перебрался из «ПСЖ» в «Интер Майами», а 39-летний Роналду покинул «Манчестер Юнайтед» еще в конце 2022 года, после чего присоединился к саудовскому «Аль-Насру».



