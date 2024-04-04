Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Рубиалес – об обвинениях в коррупции: «Все мои счета заблокированы. Я даже колу не могу купить»

04 Апреля 2024 • 16:36 Комментировать

Бывший глава Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Луис Рубиалес заявил, что он обвинён в коррупции несправедливо.

«Я никогда не заключал никаких незаконных контрактов. Вы видели отчет Гражданской гвардии? Я не собираюсь спорить с правоохранительными органами. Если есть какие-либо сомнения, мы проясним их. У меня заблокированы все счета, я не могу позволить себе даже колу», – приводит слова Рубиалеса издание Marca.

Ранее экс-руководитель был освобождён после допроса и проверки мобильных устройств. В дальнейшем Рубиалес будет вызван в суд. Бывшего главу RFEF задержали в аэропорту Мадрида по возвращении из Доминиканы, где он находился более месяца по вопросам бизнеса.

Напомним, что 20 марта прокуратура Испании выдала ордер на арест Рубиалеса. В здании RFEF прошли обыски, инициированные из-за дела о контракте с Саудовской Аравией, предполагавшего передачу права проведения Суперкубка Испании в эту страну.

Дело в том, что при заключении этой сделки имелись признаки коррупции и отмывания денег. Согласно договору с Саудовской Аравией, RFEF зарабатывает по 40 миллионов евро каждый год.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Луис Рубиалес
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
«Ливерпуль» выиграет Премьер-лигу, календарь говорит об этом Зидана мотивирует работа лишь в одной команде – это не «Реал» Педри назвал команды, которые встретятся в финале Лиги чемпионов Гвардиола ноет, Анчелотти счастлив: Почему «Реал» получил преимущество над «Манчестер Сити» «Манчестер Юнайтед» готовит рекордный трансфер Клопп высказался о чемпионской гонке в АПЛ Гвардиола ответил Кину, который назвал Холанна «игроком уровня Второй лиги» Педри выбрал между Роналду и Месси Полузащитник «Манчестер Юнайтед» - самый подорожавший футболист в мире Аршавин назвал единственного тренера, который сейчас может возглавить «Спартак»
«Спартак» - «Зенит»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2 Футбольные шахматы Артеты и Гвардиолы: нули «Арсенала» с «Манчестер Сити» оставили «Ливерпуль» во главе таблицы Зидана мотивирует работа лишь в одной команде – это не «Реал» Карпин врезал по чемпионским амбициям «Динамо»: «Ростов» забил четыре и разгромил «бело-голубых» в Москве В отсутствие Винисиуса зарешал Родриго: дубль бразильца принёс «Реалу» победу над «Атлетиком» Холанн решил, когда уйдёт из «Манчестер Сити» «Динамо» - «Ростов»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:4 «Барселона» скромно, но по делу одолела «Лас-Пальмас», проведя больше часа в большинстве Дебютный дубль Педро перекрыл первый гол Угальде: «Зенит» обыграл «Спартак» в Кубке России Звёздный полузащитник может покинуть «Барселону» - известно имя
Спортивные новости
Шестаков назвал фаворита Кубка Гагарина Кузнецов назвал команды, которые выйдут в финал Кубка Гагарина «У «Металлурга» есть небольшое преимущество»: Экс-главный тренер сборной России – о победе в Кубке Гагарина Канарейкин считает, что у «Металлурга» есть преимущество в серии с «Автомобилистом» Бывший главный тренер сборной России не считает «Автомобилист» аутсайдером в серии с «Металлургом» Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
04.04.24 в 21:00
Гранада Гранада
Валенсия Валенсия
3.55 3.00 2.16
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 04 Апреля
16:36 · Испания. Ла Лига
Рубиалес – об обвинениях в коррупции: «Все мои счета заблокированы. Я даже колу не могу купить»
15:33 · Испания. Ла Лига
Фелиш поделился ожиданиями от матча с «ПСЖ»
15:22 · Испания. Ла Лига
Фелиш: «Я бы хотел, чтобы Хави пересмотрел своё решение об уходе»
15:18 · Испания. Ла Лига
Фелиш: «Я был бы счастлив остаться в «Барселоне», но ситуация от меня не зависит»
15:14 · Испания. Ла Лига
Фелиш назвал свою лучшую позицию на поле
15:11 · Англия. Премьер-лига
Фелиш призвал «Барселоны» подписать полузащитника из АПЛ
14:45 · Испания. Ла Лига
Араухо принял решение по своему будущему
14:01 · Испания. Ла Лига
«Реал» отказал Анчелотти в покупке защитника слухи
13:57 · Испания. Ла Лига
Тренер «Тулузы» дал прогноз на матч «ПСЖ» – «Барселона»
13:51 · Испания. Ла Лига
В «Барселоне» ещё не определились с планами на Кунде
12:42 · Испания. Ла Лига
Журналист Гонсалес: «Было бы приятно увидеть возвращение Энрике в «Барселону»
11:16 · Испания. Ла Лига
«Реал» разрешит Мбаппе выбрать дату анонса трансфера
10:57 · Испания. Ла Лига
Иньиго Мартинес принял решение по будущему
10:56 · Англия. Премьер-лига
Адама Траоре может перейти в известный испанский клуб
10:33 · Англия. Премьер-лига
Хави может остаться, если «Барселона» гарантирует ему покупку хотя бы двух звёзд
Все новости
Рекомендуем