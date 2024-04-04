Рубиалес – об обвинениях в коррупции: «Все мои счета заблокированы. Я даже колу не могу купить»

Бывший глава Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Луис Рубиалес заявил, что он обвинён в коррупции несправедливо.

«Я никогда не заключал никаких незаконных контрактов. Вы видели отчет Гражданской гвардии? Я не собираюсь спорить с правоохранительными органами. Если есть какие-либо сомнения, мы проясним их. У меня заблокированы все счета, я не могу позволить себе даже колу», – приводит слова Рубиалеса издание Marca.

Ранее экс-руководитель был освобождён после допроса и проверки мобильных устройств. В дальнейшем Рубиалес будет вызван в суд. Бывшего главу RFEF задержали в аэропорту Мадрида по возвращении из Доминиканы, где он находился более месяца по вопросам бизнеса.

Напомним, что 20 марта прокуратура Испании выдала ордер на арест Рубиалеса. В здании RFEF прошли обыски, инициированные из-за дела о контракте с Саудовской Аравией, предполагавшего передачу права проведения Суперкубка Испании в эту страну.

Дело в том, что при заключении этой сделки имелись признаки коррупции и отмывания денег. Согласно договору с Саудовской Аравией, RFEF зарабатывает по 40 миллионов евро каждый год.