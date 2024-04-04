Фелиш: «Я бы хотел, чтобы Хави пересмотрел своё решение об уходе»

Форвард каталонской «Барселоны» Жоау Фелиш не хочет, чтобы главный тренер Хави Эрандес покинул команду по окончании сезона. Напомним, наставник объявил о своём решении ещё в конце января, но руководство «сине-гранатовых» не теряет надежд на то, что Хави передумает.

«Я бы хотел, чтобы Хави пересмотрел своё решение об уходе. У него есть отличные идеи, он является молодым тренером. Люди в «Барселоне» очень любят его», – сказал Фелиш в интервью журналисту Херарду Ромеро.

Ранее появилась информация о том, что Хави может остаться, если получит от руководства гарантии на серьёзное усиление в летнее трансферное окно.