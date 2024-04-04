Фелиш: «Я был бы счастлив остаться в «Барселоне», но ситуация от меня не зависит»

Нападающий каталонской «Барселоны» Жоау Фелиш дал понять, что хотел бы остаться в команде как минимум ещё на один сезон. Напомним, «сине-гранатовые» пока не смогли согласовать трансфер португальца с мадридским «Атлетико», которому игрок до сих пор принадлежит.

«Я был бы счастлив остаться в «Барселоне», но ситуация от меня не зависит. Давайте посмотрим, что произойдёт в будущем. Мне очень нравится выступать на «Камп Ноу». Время покажет, что мне нужно для продления своего пребывания в «Барселоне», – цитирует Фелиша журналист Херард Ромеро.

Ранее сообщалось, что «Атлетико» не хочет продлевать аренду Фелиша. «Матрасники» заинтересованы только в полноценной продаже.