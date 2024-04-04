Фелиш назвал свою лучшую позицию на поле

Нападающий каталонской «Барселоне» Жоау Фелиш поделился мнением насчёт того, на какой позиции он демонстрирует самый эффективный футбол.

«Я предпочитаю играть второго форварда или на позиции под нападающим. В этом амплуа я играл только за «Бенфику». Тогда дела шли прекрасно. В нынешней системе я стараюсь сделать всё возможное, чтобы хорошо играть на фланге», – признался португалец в интервью журналисту Херарду Ромеро.

Фелиш всё ещё принадлежит мадридскому «Атлетико», а за «Барселону» выступает на правах аренды. Жоау в нынешнем сезоне дважды забивал в ворота «матрасников» в чемпионате Испании.