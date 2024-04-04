Араухо принял решение по своему будущему

Центральный защитник каталонской «Барселоны» Рональд Араухо принял важное решение по поводу своего будущего. Как сообщает Mundo Deportivo, уругвайский футболист хочет остаться в стане «сине-гранатовых». «Барселона» также желает сохранить игрока.

В то же время немецкая пресса сообщает, что «Бавария» готова в летнее трансферное окно предложить за Араухо 100 миллионов евро. Тем не менее, «Барселона» считает Рональда фундаментальным игроком команды и не собирается продавать уругвайца.

Напомним, Араухо недавно заявил, что не собирается покидать «Барселону» ближайшим летом. Клуб хочет продлить контракт с защитником.