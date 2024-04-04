«Реал» отказал Анчелотти в покупке защитника

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти хотел зимой подписать центрального защитника.

Как стало известно Relevo, после травмы Давида Алабы наставник «сливочных» просил клуб приобрести нового игрока в центр обороны, однако руководство отказало итальянцу. По информации источника, боссы «Реала» посчитали, что позиция хорошо укомплектована, в том числе за счет использования Орельена Тчуамени.

После 30 туров «Реал» находится на вершине турнирной таблицы чемпионата Испании. В копилке команды Анчелотти 75 набранных очков. Отрыв «сливочных» от идущей на второй строчке «Барселоны» составляет восемь баллов.