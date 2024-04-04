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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Реал» отказал Анчелотти в покупке защитника слухи

04 Апреля 2024 • 14:01 Комментировать
Мальорка
...
Реал Мадрид
13.04 19:30

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти хотел зимой подписать центрального защитника.

Как стало известно Relevo, после травмы Давида Алабы наставник «сливочных» просил клуб приобрести нового игрока в центр обороны, однако руководство отказало итальянцу. По информации источника, боссы «Реала» посчитали, что позиция хорошо укомплектована, в том числе за счет использования Орельена Тчуамени.

После 30 туров «Реал» находится на вершине турнирной таблицы чемпионата Испании. В копилке команды Анчелотти 75 набранных очков. Отрыв «сливочных» от идущей на второй строчке «Барселоны» составляет восемь баллов.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карло Анчелотти Давид Алаба Орельен Тчуамени ещё теги

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