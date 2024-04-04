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В «Барселоне» ещё не определились с планами на Кунде

04 Апреля 2024 • 13:51 Комментировать
Кадис
...
Барселона
13.04 22:00

Каталонская «Барселона» всё ещё не определилась, что делать с центральным защитником Жюлем Кунде. Как сообщает Mundo Deportivo, француза могут продать в летнее трансферное окно, но окончательное решение ещё не принято.

Ранее сообщалось, что Кунде летом может вернуться в чемпионат Франции, где ранее выступал в составе «Бордо». Футболиста связывали со столичным «ПСЖ», который также присматривается к другим игрокам «Барселоны».

Кунде в нынешнем сезоне отметился одним голом и двумя результативными передачами. Летом 2022 года «Барселона» заплатила за трансфер Жюля более 50 миллионов евро.

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