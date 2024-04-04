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Журналист Гонсалес: «Было бы приятно увидеть возвращение Энрике в «Барселону»

04 Апреля 2024 • 12:42 Комментировать
ПСЖ
...
Клермон
06.04 22:00

Журналист Хофре Матеу Гонсалес высказался насчёт возможного возвращения Луиса Энрике на пост главного тренера каталонской «Барселоны». Напомним, испанский специалист в настоящий момент возглавляет «ПСЖ», который через неделю встретится с «сине-гранатовыми» в рамках четвертьфинала Лиги чемпионов.

«Луис Энрике – отличный парень. Он всегда ищет молодых игроков и умеет с ними работать. Мне было бы очень приятно увидеть его возвращение в «Барселону», – написал журналист в социальных сетях.

Напомним, нынешний тренер «Барселоны» Хави Эрнандес собирается покинуть команду в конце сезона, но руководство хочет убедить наставника остаться.

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