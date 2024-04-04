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«Реал» разрешит Мбаппе выбрать дату анонса трансфера

04 Апреля 2024 • 11:16 Комментировать

Звезда сборной Франции и «ПСЖ» Килиан Мбаппе близок к продолжению карьеры в мадридском «Реале». Как информирует Football Espana, руководство «королевского» клуба разрешит новичку самому выбрать дату анонса своего перехода.

Ранее в прессе сообщалось, что 25-летний нападающий не станет официально объявлять о трансфере до того момента, пока «ПСЖ» выступает в Лиге чемпионов УЕФА. Мбаппе не хочет нарушить атмосферу в команде этой новостью.

Килиан присоединится к «Реалу» на правах свободного агента. Стороны подпишут долгосрочный трудовой договор, который будет рассчитан на пять лет.

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