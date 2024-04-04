Иньиго Мартинес принял решение по будущему

Центральный защитник каталонской «Барселоны» Иньиго Мартинес определился со своим будущим. По информации от журналиста Габриэля Санса, испанский футболист не намерен покидать «сине-гранатовых» ближайшим летом.

Отметим, что у Мартинеса есть контракт, который истекает в конце следующего сезона. Иньиго далеко не всегда выходит в стартовом составе «Барселоны», из-за чего пресса начала связывать защитника с возможным уходом. Ранее футболиста связывали с трансфером в мадридский «Атлетико».

Напомним, Мартинес перебрался в «Барселону» прошлым летом на правах свободного агента из «Атлетика» Бильбао.