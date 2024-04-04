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Месси после «Барселоны»: провал в «ПСЖ» и «расслабон» в Америке

04 Апреля 2024 • 10:11 Комментировать (1)

Прошло почти три года с тех пор, как аргентинский нападающий Лионель Месси покинул «Барселону» из-за финансовых проблем клуба. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» решило вспомнить главные успехи и неудачи футболиста после ухода из стана «сине-гранатовых».

«ПСЖ»

В августе 2021 года на весь футбольный мир прогремел шокирующий трансфер. Переход Месси из «Барселоны» в «ПСЖ» точно стал одним из самых знаковых в истории футбола! Аргентинец присоединился к уже играющим в команде Неймару и Килиану Мбаппе. Казалось бы, о такой атакующей мощи можно было только мечтать, и теперь Лига чемпионов точно покорится парижанам. Однако первый год во Франции стал, наверное, самым провальным сезоном в карьере Лео. Он долго не мог привыкнуть к новой жизни, частенько травмировался, а его семья не была счастлива в Париже. В 34 матчах сезона-2021/22 Месси забил всего 11 голов и сделал 15 ассистов, но во втором сезоне футболист сыграл в 41 матче, забил 21 мяч и оформил 20 голевых передач.

За это время «ПСЖ» вместе с Месси, Неймаром и Мбаппе два раза выиграл чемпионат Франции и один раз завоевал Суперкубок страны, но так и не достиг никакого успеха в Лиге чемпионов. В двух сезонах подряд «ПСЖ» вылетал уже на стадии 1/8 финала, что стало огромным разочарованием для всех поклонников команды. Летом 2023 года Месси отказался продлевать контракт с командой и перебрался в «Интер Майами».

«Интер Майами»

С первых же матчей в новом клубе мы увидели старого доброго Месси, который искренне, по-детски радуется забитым мячам и выглядит по-настоящему счастливым на футбольном поле. Уже в первом сезоне аргентинец привел «Интер Майами» к первому в историю клуба трофею, выиграв Кубок лиг. В 14 матчах в 2023 году Месси забил 11 голов за «Интер Майами» и сделал пять результативных передач. В новом году Лео появился на поле только в пяти встречах, после чего получил небольшое повреждение. Однако в этих играх он уже отправил в сетку чужих ворот пять мячей и отдал два голевых паса.

Конечно, переход Месси в «ПСЖ» стал большой ошибкой, ведь сам игрок после ухода из клуба рассказывал о том, как ему было тяжело в Париже, но спустя время футболист смог снова обрести себя, переехав в МЛС. По информации разных источников, Месси отказался от возвращения в «Барселону», потому что не хотел больше быть на виду в Европе и снова играть под серьёзным давлением. Вряд ли можно обвинять игрока за такой выбор, ведь в «Интер Майами» Месси отдыхает, наслаждается семейным благополучием и уже доигрывает свои последние футбольные годы.

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Комментарии (1) Все комментарии
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One Live
04 Апреля 2024 в 10:38
Переход в ПСЖ ошибка, а игра в дворовой лиге успех!
Какие наркотики надо употреблять, чтобы писать такие фееричные статьи?
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