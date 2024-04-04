Игроки «Барселоны» верят, что Хави останется

Главный тренер каталонской «Барселоны» Хави Эрнандес может остаться в клубе, несмотря на заявление об уходе по завершении нынешнего сезона.

Согласно информации журналистов Relevo, группа футболистов команды считает, что 44-летний наставник передумает и продолжит свою работу в стане «сине-гранатовых». Руководство «Барселоны» заинтересовано в сохранении Хави и предпримет попытку уговорить тренера остаться.

После 30 туров чемпионата Испании каталонский коллектив набрал 67 очков и находится на втором месте в турнирной таблице. Отставание от мадридского «Реала» составляет восемь баллов.