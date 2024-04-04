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Чемпионат Испании. Ла Лига

Анчелотти извинился перед украинцем Луниным - названа причина

04 Апреля 2024 • 08:45 Комментировать

Наставник мадридского «Реала» Карло Анчелотти извинился перед украинским вратарем команды Андреем Луниным, об этом рапортует Defensa Central.

Как стало известно источнику, итальянский специалист считает себя виноватым в том, что голкипер не сможет побороться за трофей Саморы, который ежегодно вручают вратарю, пропустившему меньше всего голов в Ла Лиге. Для того, чтобы претендовать на престижную награду нужно провести в чемпионате Испании минимум 28 матчей. Лунин же может максимально сыграть 26 поединков.

В текущем розыгрыше Ла Лиги 25-летний украинец провел 18 матчей, в которых пропустил 11 мячей.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карло Анчелотти Андрей Лунин ещё теги
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