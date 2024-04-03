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Чемпионат Испании. Ла Лига

Флик очень хочет возглавить «Барселону». Специалист уже готовит тактические изменения команды

03 Апреля 2024 • 22:13 Комментировать
Кадис
...
Барселона
13.04 22:00

Бывший наставник мюнхенской «Баварии» и сборной Германии Ханс-Дитер Флик выразил желание возглавить испанскую «Барселону». Об этом информирует издание Diario Sport.

По данным источника, немецкий специалист «безумно» хочет получить работу в каталонском клубе.

При этом Флик уже следит за играми «сине-гранатовых» и уже думает, какие тактические изменения можно было бы внести.

Добавим, что после 30 туров в чемпионате Испании коллектив Хави находится на второй позиции турнирной таблицы. Подопечные испанского специалиста заработали 67 баллов. В следующем туре каталонцы отправятся в гости к «Кадису». Встреча состоится 13 апреля.


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