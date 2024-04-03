Флик очень хочет возглавить «Барселону». Специалист уже готовит тактические изменения команды

Бывший наставник мюнхенской «Баварии» и сборной Германии Ханс-Дитер Флик выразил желание возглавить испанскую «Барселону». Об этом информирует издание Diario Sport.

По данным источника, немецкий специалист «безумно» хочет получить работу в каталонском клубе.

При этом Флик уже следит за играми «сине-гранатовых» и уже думает, какие тактические изменения можно было бы внести.

Добавим, что после 30 туров в чемпионате Испании коллектив Хави находится на второй позиции турнирной таблицы. Подопечные испанского специалиста заработали 67 баллов. В следующем туре каталонцы отправятся в гости к «Кадису». Встреча состоится 13 апреля.