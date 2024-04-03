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Чемпионат Испании. Ла Лига

Хави выдвинул требование «Барселоне»

03 Апреля 2024 • 17:41 Комментировать

Хави может изменить решение и остаться на тренерском мостике «Барселоны» по завершению сезона. Как стало известно журналистам издания Sport, Хави выдвинул руководителям требование – он хочет получить чёткие гарантии по поводу долгосрочного проекта клуба.

Важно отметить, что Хави хочет видеть составленный трансферный список с футболистами, которых он точно может заполучить с учётом финансовых трудностей клуба.

О решении уйти из «Барселоны» Хави объявил в конце января. После этого молодой специалист не устаёт повторять, что своего решения он не изменит. При этом боссы каталонского клуба открыто заявляют о надежде убедить Хави продолжить работу.

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Барселона Хави Эрнандес
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