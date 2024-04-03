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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Хетафе» наказали за расизм в адрес чемпиона мира

03 Апреля 2024 • 17:02 Комментировать

На выходных в испанской Ла Лиге встречались «Хетафе» и «Севилья». По ходу игры с трибун стадиона доносились расистские оскорбления в адрес защитника гостей Маркоса Акуньи.

Как сообщает Marca, из-за случившегося «Хетафе» наказали частичным закрытием стадиона на три игры.

Маркос Акунья является игроком национальной сборной Аргентины. Он выступал на триумфальном для «альбиселесте» чемпионате мира в 2022 году. Акунья играл почти во всех матчах того турнира, лишь полуфинал игрок пропустил из-за перебора карточек.

Напомним, что «Севилья» обыграла «Хетафе» на выезде с минимальным счётом 1:0. Гол забил опытный защитник Серхио Рамос.

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