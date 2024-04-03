Экс-главу испанской федерации задержали в аэропорту – известна причина

В конце марта в Испании выдали ордер на арест Луиса Рубиалеса – бывшего президента Королевской испанской футбольной федерации. Произошло это после обысков в его собственности. Рубиалес в последнее время находился в Доминиканской Республике, поэтому арест стал возможен только сейчас. Как сообщает La Sexta, по прилёту в Мадриде Луиса увезли на чёрном фургоне представители Гражданской гвардии.

Луиса Рубиалеса подозревают в коррупции – он мог получить незаконную выгоду из-за расширения формата Суперкубка Испании и проведения турнира в Саудовской Аравии.

Ранее стало известно, что Рубиалеса могут посадить в тюрьму за поцелуй футболистки в губы против её воли.

Два с половиной года тюрьмы за поцелуй – для Рубиалеса запросили срок