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Аморим не возглавит «Барселону»

03 Апреля 2024 • 12:09 Комментировать
Спортинг Л
...
Бенфика
06.04 22:30

Главный тренер лиссабонского «Спортинга» Рубен Аморим не возглавит каталонскую «Барселону». По информации от журналиста Педро Сепульведы, «сине-гранатовые» не собираются приглашать португальского специалиста, которым активно интересуется английский «Ливерпуль».

Напомним, пост главного тренера «Барселоны» летом должен стать вакантным, ведь Хави Эрнандес объявил об уходе по окончании сезона. Тем не менее, руководство «сине-гранатовых» не теряет надежд на то, что нынешний наставник передумает уходить и останется хотя бы ещё на одну кампанию.

Аморим во главе «Спортинга» ранее выигрывал чемпионат Португалии. Лиссабонская команда сейчас снова лидирует в национальном первенстве.

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Барселона Спортинг Лиссабон Рубен Аморим ещё теги

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