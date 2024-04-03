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Чемпионат Испании. Ла Лига

У правого защитника «Барселоны» есть отступные в размере 6 миллионов евро

03 Апреля 2024 • 12:00 Комментировать
Кадис
...
Барселона
13.04 22:00

Каталонская «Барселона» летом рискует потерять своего правого защитника Эктора Форта. По информации от Mundo Deportivo, у 17-летнего фуллбека в контракте прописана сумма отступных в размере 6 миллионов евро. Летом любой желающий клуб может выплатить эти деньги и оформить трансфер на постоянной основе.

Ранее сообщалось, что в трансфере молодого защитника заинтересован французский «ПСЖ». При этом руководство «Барселоны» осознаёт ситуацию и не хочет терять Форта. «Сине-гранатовые» постараются удержать футболиста, предложив ему новый контракт.

В этом розыгрыше чемпионата Испании Форт отметился одним ассистом в четырёх матчах.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Эктор Форт

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