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У Куртуа, выбывшего до конца сезона, произошло радостное событие

03 Апреля 2024 • 11:47 Комментировать (1)

В семье вратаря сборной Бельгии и мадридского «Реала» Тибо Куртуа произошло радостное событие. Супруга родила футболисту дочку. Ребенка назвали Элли. Об этом сообщается в телеграм-канале «Арсен Венгер».

Напомним, что Куртуа долгое время восстанавливался после травмы колена, а в прошлом месяце получил новое повреждение. В связи с этим бельгийский вратарь выбыл до завершения нынешнего сезона.

31-летний голкипер выступает за «королевский» клуб с августа 2018 года. Срок действующего контракта между сторонами истекает в конце июня 2026-го. Трансферная стоимость Тибо оценивается в 30 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Тибо Куртуа
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Комментарии (1) Все комментарии
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GlorReala
03 Апреля 2024 в 11:57
пусть Всевышний подарит долгих лет жизни..))
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