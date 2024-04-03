Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

«ПСЖ» положил глаз на двух игроков «Барселоны»

03 Апреля 2024 • 10:52 Комментировать
ПСЖ
...
Клермон
06.04 22:00

Французский «ПСЖ» положил глаз сразу на двух футболистов каталонской «Барселоны». Как сообщает журналист Томас Андреу, парижская команда очень хочет подписать полузащитника Френки де Йонга, который может быть продан летом, если не согласует новый контракт с «сине-гранатовыми».

Источник также добавил, что «ПСЖ» одержим идеей подписать нападающего Ламина Ямаля. При этом руководство парижан придерживается мнения, что подписать 16-летнего вундеркинда будет практически невозможно.

Ранее сообщалось, что «ПСЖ» заинтересован в центральном защитнике Жюле Кунде, который выступал во Франции за «Бордо». Источник дал понять, что эта информация не соответствует действительности.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Барселона ПСЖ Френки де Йонг Ламин Ямаль ещё теги

Новости по матчу

02 Апреля
23:16
Агент назвал клуб, в который перейдёт Осимхен
21:59
«ПСЖ» претендует на двух защитников «Барселоны»
15:20
Энрике: «Мне бы хотелось, чтобы Мбаппе ушёл из «ПСЖ» в красивом стиле»
14:06
Энрике рассчитывает на Симонса в следующем сезоне
13:54
Николсон интересен клубам из Турции и Бельгии
12:56
Кркич: «ПСЖ» играет в очень слабом чемпионате, поэтому и страдает в Лиге чемпионов»
12:40
Мбаппе хочет покинуть «ПСЖ» на позитивной ноте
11:41
«Рома» нацелилась на форварда «ПСЖ»
03:53
«ПСЖ» нацелился на звезду «Челси»
02:42
Защитник «Арсенала» Магальянс назвал двух лучших игроков мира на данный момент
01:21
«ПСЖ» и «Челси» готовы перехватить трансферную цель «Барселоны» Мессиньо
24 Марта
09:53
Стало известно, когда «Реал» объявит о переходе Мбаппе
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
ПСЖ КЛЕРМОН
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
УЕФА обновил клубный рейтинг - «Реал» на третьем месте «Ливерпуль» установил клубный рекорд в АПЛ Гвардиола назвал фаворита в чемпионской гонке АПЛ Назван клуб с самым дорогим составом - это не «Реал» и «ПСЖ» Суперкомпьютер понизил шансы «Манчестер Сити» на победу в АПЛ, объявился новый фаворит Гвардиола отчитал Грилиша после ничьей с «Арсеналом» Неймар назвал свой следующий клуб – он не поедет к Месси Гвардиола ноет, Анчелотти счастлив: Почему «Реал» получил преимущество над «Манчестер Сити» «Ливерпуль» выиграет Премьер-лигу, календарь говорит об этом Старые грабли Мусаева: «Краснодар» доигрался в матче с «Локомотивом»
Зидана мотивирует работа лишь в одной команде – это не «Реал» Футбольные шахматы Артеты и Гвардиолы: нули «Арсенала» с «Манчестер Сити» оставили «Ливерпуль» во главе таблицы Карпин врезал по чемпионским амбициям «Динамо»: «Ростов» забил четыре и разгромил «бело-голубых» в Москве В отсутствие Винисиуса зарешал Родриго: дубль бразильца принёс «Реалу» победу над «Атлетиком» «Динамо» - «Ростов»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:4 «Барселона» скромно, но по делу одолела «Лас-Пальмас», проведя больше часа в большинстве Холанн решил, когда уйдёт из «Манчестер Сити» Месси назвал претендентов на «Золотой мяч» Месси или Роналду: Кто в итоге стал лучшим бомбардиром «эль класико» «Ювентус» может уволить Аллегри
Спортивные новости
Каменский: «Любая из четырёх команд может выиграть Кубок Гагарина» Андрей Шестаков назвал лучшего тренера за всю историю КХЛ «Локомотив» обыграл «Трактор» в первом матче 1/2 финала Кубка Гагарина Канарейкин оценил полуфинальные пары в плей-офф КХЛ Сушинский высказался об игре Ковальчука в этом сезоне Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 03 Апреля
12:09 · Испания. Ла Лига
Аморим не возглавит «Барселону»
12:00 · Испания. Ла Лига
У правого защитника «Барселоны» есть отступные в размере 6 миллионов евро
11:47 · Испания. Ла Лига
У Куртуа, выбывшего до конца сезона, произошло радостное событие 1
11:22 · Россия. Премьер-лига
Бонгонда пожелал «Кадису» не вылететь из Ла Лиги
10:52 · Испания. Ла Лига
«ПСЖ» положил глаз на двух игроков «Барселоны»
10:29 · Испания. Ла Лига
Лунин принял решение по будущему
10:26 · Испания. Ла Лига
Мурики надеется, что «Реал» устроит «Мальорке» коридор почёта после победы в Кубке Испании
10:26 · Испания. Ла Лига
Менди принял решение о будущем в «Реале»
09:57 · Испания. Ла Лига
Хави останется в «Барселоне» только в том случае, если получит желаемые гарантии
09:45 · Испания. Ла Лига
«Барселона» хочет перехватить трансферную цель «Реала»
09:41 · Испания. Ла Лига
«Севилью» может покинуть испанский полузащитник
09:40 · Германия. Бундеслига
Перес верит, что у Алонсо есть все необходимые качества для тренера «Реала»
09:29 · Англия. Премьер-лига
«Реал» может продать известного полузащитника в АПЛ
09:23 · Испания. Ла Лига
Роналду повторил достижение 13-летней давности
07:57 · Испания. Ла Лига
Марсело включил Роналду и Неймара в символическую сборную
Все новости
Рекомендуем