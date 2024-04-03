«ПСЖ» положил глаз на двух игроков «Барселоны»

Французский «ПСЖ» положил глаз сразу на двух футболистов каталонской «Барселоны». Как сообщает журналист Томас Андреу, парижская команда очень хочет подписать полузащитника Френки де Йонга, который может быть продан летом, если не согласует новый контракт с «сине-гранатовыми».

Источник также добавил, что «ПСЖ» одержим идеей подписать нападающего Ламина Ямаля. При этом руководство парижан придерживается мнения, что подписать 16-летнего вундеркинда будет практически невозможно.

Ранее сообщалось, что «ПСЖ» заинтересован в центральном защитнике Жюле Кунде, который выступал во Франции за «Бордо». Источник дал понять, что эта информация не соответствует действительности.