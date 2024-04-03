Лунин принял решение по будущему

Вратарь мадридского «Реала» Андрей Лунин принял важное решение для своего будущего. По информации от журналиста Мигеля Анхеля Диаса, украинский голкипер хочет остаться в «королевском клубе».

Напомним, действующий контракт Лунина с «Реалом» истекает летом 2025 года, но руководство готово предложить вратарю новое соглашение на более длительный срок. В «королевском клубе» впечатлены выступлениями украинца в нынешнем сезоне.

Ранее стало известно, что Лунин подписал контракт с агентством Жорже Мендеша. В этой кампании Андрей смог завоевать место в основном составе «Реала», несмотря на трансфер Кепы Аррисабалаги из «Челси».